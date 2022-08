Europei di nuoto, doppietta degli azzurri nei tuffi da 3 metri: oro per Lorenzo Marsaglia e bronzo per Giovanni Tocci (Di sabato 20 agosto 2022) I tuffi di Lorenzo Marsaglia sono oro. Dopo una gara perfetta, con il punteggio di 453.85, il 25enne romano ha battuto dai 3 metri il britannico Jordan Houlden (428.55) e l’altro azzurro Giovanni Tocci (392.70). «La cosa più bella è che sono sul podio con il mio amico», ha detto Marsaglia dopo la gara. Con il successo di oggi, la squadra italiana si porta a casa il doppio oro nei tuffi dal trampolino da 3 metri. Ieri a vincere è stata Chiara Pellacani, che con un punteggio di 318.75 ha battuto la svizzera Michelle Heimberg e la britannica Yasmin Harper. su Open Leggi anche: Europei di nuoto, doppietta azzurra nei 5 km in acque libere: oro a Paltrinieri, argento ad ... Leggi su open.online (Di sabato 20 agosto 2022) Idisono oro. Dopo una gara perfetta, con il punteggio di 453.85, il 25enne romano ha battuto dai 3il britannico Jordan Houlden (428.55) e l’altro azzurro(392.70). «La cosa più bella è che sono sul podio con il mio amico», ha dettodopo la gara. Con il successo di oggi, la squadra italiana si porta a casa il doppio oro neidal trampolino da 3. Ieri a vincere è stata Chiara Pellacani, che con un punteggio di 318.75 ha battuto la svizzera Michelle Heimberg e la britannica Yasmin Harper. su Open Leggi anche:diazzurra nei 5 km in acque libere: oro a Paltrinieri, argento ad ...

