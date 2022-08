Europei di Nuoto, De Rose conquista il bronzo dai tuffi dalle grandi altezze (Di sabato 20 agosto 2022) Roma – Alessandro De Rose compie l’impresa e si prende il bronzo dai 27 metri agli Europei di Nuoto, al termine di una entusiasmante rimonta. E’ la seconda medaglia per la neo Nazionale dalle grandi altezze, dopo il terzo posto di venerdì di Elisa Cosetti dai venti metri. (leggi qui) Il 30enne di Cosenza era quarto venerdì, dopo i primi due turni con 291.90. Conferma la posizione con un buon triplo avanti con un avvitamento e mezzo carpiato permiato con 99.00 punti per totali 291.90, contro i 324.00 del romeno Catalin-Petru Preda, i 310.55 del francese Gary Hunt e il 308.70 dell’altro romeno Constantin Popovici. Poi l’azzurro si esibisce in una stepitosa verticale (tenuta alla perfezione) con tre avvitamenti premiato con 124.55 per un punteggio che vola a 416.45. Non ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 20 agosto 2022) Roma – Alessandro Decompie l’impresa e si prende ildai 27 metri aglidi, al termine di una entusiasmante rimonta. E’ la seconda medaglia per la neo Nazionale, dopo il terzo posto di venerdì di Elisa Cosetti dai venti metri. (leggi qui) Il 30enne di Cosenza era quarto venerdì, dopo i primi due turni con 291.90. Conferma la posizione con un buon triplo avanti con un avvitamento e mezzo carpiato permiato con 99.00 punti per totali 291.90, contro i 324.00 del romeno Catalin-Petru Preda, i 310.55 del francese Gary Hunt e il 308.70 dell’altro romeno Constantin Popovici. Poi l’azzurro si esibisce in una stepitosa verticale (tenuta alla perfezione) con tre avvitamenti premiato con 124.55 per un punteggio che vola a 416.45. Non ...

