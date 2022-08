Europei di Atletica, Stano è ottavo nella 20 km di marcia: “Non sono invincibile” (Di sabato 20 agosto 2022) Monaco – Stavolta l’impresa non riesce. La tripletta è rinviata. Giornata amara per il campione olimpico e mondiale Massimo Stano agli Europei nella 20 km di marcia: sulle strade del centro di Monaco, a Odeonsplatz, l’azzurro si stacca dal gruppo di testa al tredicesimo chilometro e progressivamente accumula ritardo dagli avversari principali, fino a chiudere all’ottavo posto con il tempo di 1h21:18, a ventisette giorni dal trionfo in Oregon nella 35 km di marcia. Il migliore degli azzurri è Francesco Fortunato, ottimo quinto, a ventuno secondi dal podio con 1h20:06, per celebrare il piazzamento più importante in carriera dopo i quindicesimi posti delle Olimpiadi e dei Mondiali. Un podio su cui salgono due spagnoli: si conferma al titolo d’Europa Alvaro Martin con ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 20 agosto 2022) Monaco – Stavolta l’impresa non riesce. La tripletta è rinviata. Giornata amara per il campione olimpico e mondiale Massimoagli20 km di: sulle strade del centro di Monaco, a Odeonsplatz, l’azzurro si stacca dal gruppo di testa al tredicesimo chilometro e progressivamente accumula ritardo dagli avversari principali, fino a chiudere all’posto con il tempo di 1h21:18, a ventisette giorni dal trionfo in Oregon35 km di. Il migliore degli azzurri è Francesco Fortunato, ottimo quinto, a ventuno secondi dal podio con 1h20:06, per celebrare il piazzamento più importante in carriera dopo i quindicesimi posti delle Olimpiadi e dei Mondiali. Un podio su cui salgono due spagnoli: si conferma al titolo d’Europa Alvaro Martin con ...

