Europei ciclismo femminile | dove vederli in tv e streaming

(Di sabato 20 agosto 2022) Domenica 21 agosto si disputerà a Monaco la prova in linea deglidi. Il percorso sarà di 128 km vallonati fino all'ingresso nel circuito finale, che si presenta invece totalmente pianeggiante. Non sono previste difficoltà altimetriche e quindi le squadre delle velociste dovranno essere brave a riuscire a tener chiusa la corsa fino all'arrivo dello sprint di gruppo. Al via ci saranno numerose atlete davvero di primo piano, fra le quali spiccano la nostra campionessa mondiale Elisa Balsamo e Lorena Wiebes. Negli scontri diretti in questa stagione l'olandese ha spesso prevalso contro l'azzurra: sembra infatti avere una punta di velocità leggermente più alta rispetto all'iridata nello sprint secco. Sono loro le favorite per la vittoria della maglia stellata, ma occhio alle avversarie.