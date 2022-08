Europei | caos alla 25 km in acque libere | gara interrotta con gli azzurri in testa Ciccarella | ' Ho avuto paura'

repubblica : Europei di nuoto, Marsaglia oro nel trampolino da 3 metri, Tocci bronzo. Caos nella 25 km: sospesa con tre azzurri… - lalojimjuarez : RT @Corriere: Europei di nuoto, caos nella 25 km: gara sospesa ma non si sa chi ancora chi ha vinto - Corriere : Europei di nuoto, caos nella 25 km: gara sospesa ma non si sa chi ancora chi ha vinto - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Caos nella 25 km nelle acque libere di Ostia agli Europei di nuoto di Roma. la gara è stata interrotta dopo oltre 3 ore p… - telodogratis : Caos agli Europei di nuoto, interrotta la 25km in acque libere -

Scoppia ila Ostia durante la gara di 25 km in acque libere aglidi nuoto in corso a Roma . All'undicesimo dei quindici giri previsti, dopo tre ore di gara, la prova è stata interrotta per ...Stop alla 25 kmnella 25 km nelle acque libere di Ostia aglidi nuoto di Roma. All'undicesimo dei quindici giri previsti è stata interrotta la prova dopo oltre tre ore di gara per ...Scoppia il caos a Ostia durante la gara di 25 km in acque libere agli Europei di nuoto in corso a Roma. All'undicesimo dei quindici giri previsti, dopo tre ore di gara, ...Il mare grosso ha indotto i giudici a mostrare la bandiera rossa, ma ancora non si capisce chi ha vinto e se saranno assegnate le medaglie o meno ...