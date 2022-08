Europei 2022, un’altra estate di trionfi per lo sport italiano: giusto celebrarli, ma vanno fatti alcuni distinguo (Di sabato 20 agosto 2022) La pioggia di medaglie in vasca, i podi di Viviani e Ganna in bicicletta, gli ori di Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi, proprio come a Tokyo. un’altra volta: dopo il 2021 delle Olimpiadi, un’altra estate di trionfi per lo sport italiano, dal nuoto all’atletica, passando per ginnastica, canottaggio e ciclismo. Da Roma a Monaco di Baviera, la tornata di Europei multidisciplinari che si concluderà nel weekend conferma l’ottimo momento dello sport italiano. Tokyo 2021 non era stata un caso. C’è solo una postilla da aggiungere a quest’analisi, celebrata un po’ da tutti i quotidiani: stavolta si tratta “solo” di Europei, manifestazione che ha un prestigio non pari alla retorica di questi giorni, soprattutto in discipline ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 agosto 2022) La pioggia di medaglie in vasca, i podi di Viviani e Ganna in bicicletta, gli ori di Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi, proprio come a Tokyo.volta: dopo il 2021 delle Olimpiadi,diper lo, dal nuoto all’atletica, passando per ginnastica, canottaggio e ciclismo. Da Roma a Monaco di Baviera, la tornata dimultidisciplinari che si concluderà nel weekend conferma l’ottimo momento dello. Tokyo 2021 non era stata un caso. C’è solo una postilla da aggiungere a quest’analisi, celebrata un po’ da tutti i quotidiani: stavolta si tratta “solo” di, manifestazione che ha un prestigio non pari alla retorica di questi giorni, soprattutto in discipline ...

