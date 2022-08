Europei 2022, borsino 20 agosto: le speranze di medaglia dell’Italia. Paltrinieri e Stano all’attacco (Di sabato 20 agosto 2022) ATLETICA Ore 8.30, 20 km marcia uomini Massimo Stano contro tutti. Il campione olimpico parte favorito, la grande incognita sarà capire come avrà recuperato dal grande sforzo della 35 km vinta un mese fa ai Mondiali. Spagnoli e tedeschi gli ostacoli verso il titolo. Percentuali di medaglia Massimo Stano 60% Ore 10.15, 20 km marcia donne Reduce dall’ottavo posto ai Mondiali, Valentina Trapletti si gioca l’occasione della carriera a 37 anni. Un piazzamento nella top5 appare assolutamente alla portata. Se riuscisse a superarsi, il sogno diventerebbe realtà. Percentuali di medaglia Valentina Trapletti 35% Ore 21.15, Finale 4×400 uomini Qualificata solo grazie al tempo di ripescaggio, l’Italia inserirà Davide Re ed Edoardo Scotti nell’atto conclusivo. Il quartetto italiano è competitivo, potrebbe anche scapparci una ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) ATLETICA Ore 8.30, 20 km marcia uomini Massimocontro tutti. Il campione olimpico parte favorito, la grande incognita sarà capire come avrà recuperato dal grande sforzo della 35 km vinta un mese fa ai Mondiali. Spagnoli e tedeschi gli ostacoli verso il titolo. Percentuali diMassimo60% Ore 10.15, 20 km marcia donne Reduce dall’ottavo posto ai Mondiali, Valentina Trapletti si gioca l’occasione della carriera a 37 anni. Un piazzamento nella top5 appare assolutamente alla portata. Se riuscisse a superarsi, il sogno diventerebbe realtà. Percentuali diValentina Trapletti 35% Ore 21.15, Finale 4×400 uomini Qualificata solo grazie al tempo di ripescaggio, l’Italia inserirà Davide Re ed Edoardo Scotti nell’atto conclusivo. Il quartetto italiano è competitivo, potrebbe anche scapparci una ...

