Enzo Amendola capolista Pd alla Camera al posto di La Regina che ha ritirato la candidatura

Cambio in corsa: Raffaele La Regin a non sarà capolista del Pd alla Camera in Basilicata alle prossime elezioni . Al suo posto rientra il sottosegretario, uno degli "esclusi eccellenti". Finisce così il tira e molla nel Partito democratico sulla candidatura del Segretario regionale del Pd Basilicata, il dirigente dem finito nella bufera ...Non c'è il problema Basilicata solo per il Pd, dopo il ritiro della candidatura di Raffaele La Regina - inciampato in un vecchio post antisionista - e l'inserimento dicome capolista dem. Le voci di ieri sera che il presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati ha scelto di candidarsi nell'uninominale della Basilicata a palazzo Madama, un seggio ...Il segretario del Pd, Enrico Letta ha chiesto a Enzo Amendola del Pd e sottosegretario agli Affari europei, di correre come capolista in Basilicata alla Camera per la lista Italia democratica e ...Elezioni politiche 2022, le ultime notizie di oggi. È polemica sul confronto televisivo, in vista delle elezioni, previsto nel programma Rai Porta a porta, a cui dovrebbero ...