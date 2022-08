Enola Homes 2 | il primo poster preannuncia diverse sorprese | svelata la data

Leggi su velvetmag

(Di sabato 20 agosto 2022) Dopo il successo riscosso dalcapitolo,Holmes sta per tornare con l’annunciatissimo sequel di cui è stata finalmentela. Il film originale Netflix con Millie Bobby Brown nei panni della protagonista siricco di colpi di scena, già a partire dalteaser. Tutto pronto per il sequel diHolmes. A distanza di due anni dal rilascio delcapitolo, Millie Bobby Brown torna a vestire i panni della sorella minore del più noto Sherlock. Basato sulla serie letteraria TheHolmes Mysteries, nata dalla penna di Nancy Springer, il film ha finalmente unad’uscita. Il lungometraggio, che sarà distribuito in esclusiva su Netflix, riprenderà le ...