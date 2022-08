Empoli-Fiorentina | Zanetti | “Loro aggressivi | noi costruiti per dominare il gioco”

Leggi su sportface

(Di sabato 20 agosto 2022) “Siamoper giocare eil, avversario permettendo, ma dobbiamo anche essere molto umili. Nelle due partite ufficiali fin qui disputate (Spal in Coppa Italia e Spezia in campionato, ndr) abbiamo pagato al 100% quello che abbiamo sbagliato”. È un Paoloin assetto da guerra quello che si è presentato in conferenza stampa alla vigilia di, sentitissimo derby toscano che andrà in scena domenica 20 agosto alle ore 18:30, e valido per la seconda giornata di Serie A. Di fronte, i Viola di Italiano, che si sono rinforzati e sono pronti a giocare un altro campionato da protagonisti: “È una squadra forte e aggressiva, non ti aspetta ma anzi ti viene ad aggredire. Italiano, che è uno dei migliori allenatori nostrani, ha dato un’impronta chiara, ...