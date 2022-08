Elsa | migliaia di offerte di aiuto per la bambina di 9 anni abbandonata a se stessa L’assessore di Napoli | “Mai esistita per Asl e scuola”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 agosto 2022) Fino a pochi giorni fa viveva come un fantasma, oggi la sua storia è diventata un caso nazionale. Si tratta di, ladi 9, tolta ai genitori in Campania, mai considerata dalla sua famiglia al punto da essere ritrovata con la colonna vertebrale deformata, le braccia e le gambe fratturate e denutrita. In 9la piccola non ha mai dormito in un letto ed erano i suoi fratelli a nutrirla con qualche avanzo dei loro pasti. Dopo una vita passata tra maltrattamenti e abbandono, oggivive nella “Casa di Matteo“, una struttura di accoglienza dove viene accudita da un’equipe di esperti. Qui sta ricevendo le cure che non le sono mai state concesse, a partire dall’alimentazione. E in pochi giorni sono arrivatedid’, da ...