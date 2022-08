Elezioni politiche: Lega, candidati in collegi uninominali della Puglia Salvini capolista nel plurinominale per il Senato ELENCO COLLEGI PUGLIA (Di sabato 20 agosto 2022) Rossano Sasso nel COLLEGIo uninominale di Altamura per la Camera. Roberto Marti nel COLLEGIo uninominale per il Senato di Lecce. Davide Bellomo nel COLLEGIo uninominale di Bari per la Camera. Sono i candidati della Lega nei COLLEGI uninominali pugliesi. Da definire i plurinominali, con Matteo Salvini che sarà capolista per il Senato. Al secondo posto della lista Anna Rita Tateo. Le candidature, da parte di coalizioni e partiti, andranno depositate ufficialmente tra il 21 ed il 23 agosto. —– Dall’alLegato della Gazzetta ufficiale ... Leggi su noinotizie (Di sabato 20 agosto 2022) Rossano Sasso nelo uninominale di Altamura per la Camera. Roberto Marti nelo uninominale per ildi Lecce. Davide Bellomo nelo uninominale di Bari per la Camera. Sono ineipugliesi. Da definire i plurinominali, con Matteoche saràper il. Al secondo postolista Anna Rita Tateo. Le candidature, da parte di coalizioni e partiti, andranno depositate ufficialmente tra il 21 ed il 23 agosto. —– Dall’altoGazzetta ufficiale ...

