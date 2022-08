Elezioni politiche del 25 settembre 2022, indipendentemente da chi vince, sarà un successo per tutti gli Italiani (Di sabato 20 agosto 2022) Soldi, Soldi, Soldi e per tutti. Singoli cittadini, nuclei familiari, imprese, dopo il prossimo 25 settembre metteranno fine alle varie sofferenze grazie al Centrodestra, Centrosinistra, M5S, Centro. Ognuna di queste coalizioni e singolo Movimento, nei propri programmi (minimo dieci punti) sono elencati sgravi fiscali e aumento dello stipendio. Il M5S propone anche la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario. tutti i partiti guardano con attenzione al futuro dei giovani: “un Paese che non garantisce un adeguato futuro ai propri giovani sarà un Paese destinato al declino” affermano tutti i leader dei vari partiti e coalizioni. Intanto, però, la Calabria, ultima Regione dell’Europa dal versante economico, importa per decisione del suo Presidente, Roberto Occhiuto, quasi 500 medici da Cuba. ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 20 agosto 2022) Soldi, Soldi, Soldi e per. Singoli cittadini, nuclei familiari, imprese, dopo il prossimo 25metteranno fine alle varie sofferenze grazie al Centrodestra, Centrosinistra, M5S, Centro. Ognuna di queste coalizioni e singolo Movimento, nei propri programmi (minimo dieci punti) sono elencati sgravi fiscali e aumento dello stipendio. Il M5S propone anche la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario.i partiti guardano con attenzione al futuro dei giovani: “un Paese che non garantisce un adeguato futuro ai propri giovaniun Paese destinato al declino” affermanoi leader dei vari partiti e coalizioni. Intanto, però, la Calabria, ultima Regione dell’Europa dal versante economico, importa per decisione del suo Presidente, Roberto Occhiuto, quasi 500 medici da Cuba. ...

