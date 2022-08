Elezioni politiche 2022, via La Regina: come cambiano candidature Pd (Di sabato 20 agosto 2022) (Adnkronos) – La rinuncia, da parte di Raffaele La Regina, della candidatura come capolista alla Camera in Basilicata per il Partito democratico, ha innescato una reazione a catena e una serie di spostamenti nelle liste del Pd. Il Nazareno, secondo quanto si apprende, ha considerato il passo indietro di La Regina come un atto di maturità politica. Questa vicenda dimostra che il segretario regionale lucano si è messo a disposizione del partito e avrà sicuramente un futuro nel Pd. Al posto di La Regina va il sottosegretario alla presidenza Vincenzo Amendola, che quindi si ritrova capolista in Basilicata alla Camera, cambiando così ramo del parlamento. Un posto un po’ più “comodo” rispetto al numero tre in Campania 1 al Senato, in cui era stato “sacrificato” la notte di Ferragosto. Al suo posto il Pd ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 20 agosto 2022) (Adnkronos) – La rinuncia, da parte di Raffaele La, della candidaturacapolista alla Camera in Basilicata per il Partito democratico, ha innescato una reazione a catena e una serie di spostamenti nelle liste del Pd. Il Nazareno, secondo quanto si apprende, ha considerato il passo indietro di Laun atto di maturità politica. Questa vicenda dimostra che il segretario regionale lucano si è messo a disposizione del partito e avrà sicuramente un futuro nel Pd. Al posto di Lava il sottosegretario alla presidenza Vincenzo Amendola, che quindi si ritrova capolista in Basilicata alla Camera, cambiando così ramo del parlamento. Un posto un po’ più “comodo” rispetto al numero tre in Campania 1 al Senato, in cui era stato “sacrificato” la notte di Ferragosto. Al suo posto il Pd ...

ricpuglisi : A coordinare e capeggiare le liste elettorali nella più grande stagione di elezioni politiche è opportuno chiamare… - Corriere : Pd, La Regina rinuncia a candidarsi dopo le dichiarazioni sullo stato di Israele - fattoquotidiano : Ci sono tutti i quindici volti proposti da Giuseppe Conte nella lista dei candidati M5S ufficializzati per le elezi… - fig_lombardia : RT @fi_giovani: ELEZIONI: FI GIOVANI, IN LISTA SPAZIO A NOSTRA COMUNITÀ Il movimento giovanile di Forza Italia ritiene necessario dare ade… - Divorex8 : RT @DavideR46325615: Elezioni politiche 2022, Matteo Salvini al Tg2: 'Non faccio promesse al vento'. E questo video è lì a testimoniarlo. h… -