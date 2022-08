Elezioni politiche 2022 | ancora no fumata bianca per liste Forza Italia e Fdi

(Di sabato 20 agosto 2022) (Adnkronos) – Dopo una notte ad alta tensione e di frenetiche trattative, raccontano,non ci sarebbe laper ledialledel 25 settembree quindi a ‘cascata’ di Fratelli d’, cui spetterà mettere il sigillo finale anche perché manca all’appello la ‘pratica’ dei centristi di ‘Noi moderati’. Riferiscono che ci sarebbe da sciogliere in particolare il nodo dei capilista al proporzionale. Intanto la Lega ha comunicato che il segretario Matteo Salvini sarà capolista in Senato anche in Basilicata. L'articolo proviene daSera.

Gli echi del primo, vero scontro a distanza tra Enrico Letta e Giorgia Meloni e del "caso Ruberti" a Roma si fanno ancora sentire sulla corsa al voto dei partiti, impegnati a definire nei dettagli ...Fra i testimoni, come riporta il quotidiano, c'è anche Francesco De Angelis, ex assessore regionale e già europarlamentare del Pd, ora candidato alle prossimeper i dem. Alla lite ... Elezioni politiche 2022, le ultime notizie Il Tg1 e la Direzione Approfondimento Rai avevano annunciato due serate da dedicare ai confronti tra i leader politici nella prima metà di settembre ... nella delicata settimana che culminerà con le ...