Elezioni, Lega e Forza Italia: ecco i candidati (Di sabato 20 agosto 2022) La campagna per le Elezioni entra nel vivo. Termina in questo weekend la procedura di presentazione delle liste. Si chiude infatti l’ultimo passaggio formale, presso le cancellerie delle Corti di appello. I partiti ammessi alle Elezioni dovranno portare la documentazione. La Lega ha intanto presentato la lista con tutti i suoi candidati. Il leader, Matteo Salvini, corre in Basilicata come capolista per il Senato. “Tutto alla grande“, afferma, uscendo dalla sede milanese della Lega in via Bellerio. “Orgogliosamente candidato” alle Elezioni nella sua Milano, Salvini si metterà in gioco anche al Sud tra Calabria, Puglia o Sicilia. Il primo step sono le caselle dei collegi uninominali del Senato, chiuse con il 56% di donne. Il partito se ne vanta sui social e sentenzia: “Gli altri ... Leggi su velvetmag (Di sabato 20 agosto 2022) La campagna per leentra nel vivo. Termina in questo weekend la procedura di presentazione delle liste. Si chiude infatti l’ultimo passaggio formale, presso le cancellerie delle Corti di appello. I partiti ammessi alledovranno portare la documentazione. Laha intanto presentato la lista con tutti i suoi. Il leader, Matteo Salvini, corre in Basilicata come capolista per il Senato. “Tutto alla grande“, afferma, uscendo dalla sede milanese dellain via Bellerio. “Orgogliosamente candidato” allenella sua Milano, Salvini si metterà in gioco anche al Sud tra Calabria, Puglia o Sicilia. Il primo step sono le caselle dei collegi uninominali del Senato, chiuse con il 56% di donne. Il partito se ne vanta sui social e sentenzia: “Gli altri ...

LegaSalvini : Riccardo #Molinari, capogruppo Lega alla Camera: 'In Italia c'è voglia di cambiamento. È dal 2011 che non c'è un go… - LegaSalvini : SONDAGGI POLITICI ELEZIONI 2022/ CENTRODESTRA +15% SU PD: CRESCE LEGA, TERZO POLO 5% - LegaSalvini : SONDAGGIO ELEZIONI, LA LEGA CRESCE. FORZA CAPITANO! ???????? #25settembrevotoLega - Puglia_in : #raccontiamolapuglia - #Elezioni: Lega, i primi nomi dei candidati in Puglia - Lega - Salvini Premier Puglia - pvsassone : RT @Miti_Vigliero: ...Ma anche la delegazione di Forza Italia che definì regolari le elezioni della farlocca repubblica separatista di Done… -