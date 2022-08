Elezioni, il 30% degli italiani ha deciso di votare ma non sa per chi. Dal Terzo polo a Fdi e Pd, chi sale e chi scende (Di sabato 20 agosto 2022) La lista di Calenda e Renzi oscilla tra il 5 e il 7 per cento. Per Noto sondaggi Meloni è cresciuta di un punto e il Pd ha perso un punto ma restano rispettivamente primo e secondo partito. M5S tra il 12 e il 13 per cento. Ancora un mese di tempo per convincere gli indecisi Leggi su ilsole24ore (Di sabato 20 agosto 2022) La lista di Calenda e Renzi oscilla tra il 5 e il 7 per cento. Per Noto sondaggi Meloni è cresciuta di un punto e il Pd ha perso un punto ma restano rispettivamente primo e secondo partito. M5S tra il 12 e il 13 per cento. Ancora un mese di tempo per convincere gli indecisi

fisco24_info : Elezioni, il 30% degli italiani ha deciso di votare ma non sa per chi. Dal Terzo polo a Fdi e Pd, chi sale e chi sc… - nancysperandeo : RT @bartromano: Il 21.8 alle 16:30 mia #intervista di @LorenaDurso @RadioRadicale su #giustizia #penale dopo #Governo #Draghi e #elezioni a… - ggargiulo3 : @minomazz @fabriziobarca Scusate stiamo a 30 gg dal voto ma che ci frega ora del Pd romano, lo vogliamo rifondare o… - lupiccio66 : @dietrolapolitic @LaNotiziaTweet E qual'e' il cavallo vincente? Ma non alle elezioni, quello che poi farà qualcosa… - LorenaDurso : RT @bartromano: Il 21.8 alle 16:30 mia #intervista di @LorenaDurso @RadioRadicale su #giustizia #penale dopo #Governo #Draghi e #elezioni a… -