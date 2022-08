Elezioni, i partiti alle prese con la cultura: di spettacoli asfittici abbiamo piene le scatole (Di sabato 20 agosto 2022) Con dieci milioni e rotti di turisti in giro per Ferragosto, e grande concorso degli agognati stranieri, si comprende come i leader dei partiti politici non facciano altro che parlare del binomio cultura e turismo, alle prese con l’urgenza di presentare un programma elettorale pur raffazzonato in quattro e quattr’otto. Cominciamo dai probabili vincitori del centrodestra, che già vantano con il ministro leghista Garavaglia il merito parziale dell’en plein di turisti di quest’estate. Nel programma comune Meloni, Salvini, Berlusconi e alleati di centro parlano di “valorizzare la Bellezza (con maiuscola simil-Sgarbi, nda) dell’Italia nella sua immagine riconosciuta del mondo”, indicando che la “tutela del patrimonio culturale costituisce il volano economico e identitario ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 agosto 2022) Con dieci milioni e rotti di turisti in giro per Ferragosto, e grande concorso degli agognati stranieri, si comprende come i leader deipolitici non facciano altro che parlare del binomioe turismo,con l’urgenza dintare un programma elettorale pur raffazzonato in quattro e quattr’otto. Cominciamo dai probabili vincitori del centrodestra, che già vantano con il ministro leghista Garavaglia il merito parziale dell’en plein di turisti di quest’estate. Nel programma comune Meloni, Salvini, Berlusconi eati di centro parlano di “valorizzare la Bellezza (con maiuscola simil-Sgarbi, nda) dell’Italia nella sua immagine riconosciuta del mondo”, indicando che la “tutela del patrimoniole costituisce il volano economico e identitario ...

