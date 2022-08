Elezioni, ecco i nomi dei candidati Lega nell’uninominale (Di sabato 20 agosto 2022) caption id="attachment 287141" align="alignleft" width="150" Matteo Salvini/captionMentre altre forze del centrodestra stanno ancora limando le liste, la Lega ha diffuso quelle dei suoi candidati che correranno per la coalizione nei collegi uninominali. Questo l'elenco. UNInomiNALI CAMERA, I candidati DELLA LegaPIEMONTE -Elena Maccanti -Alessandro Vigna -Alberto Luigi Gusmeroli -Riccardo MolinariLIGURIA -Edoardo RixiLOMBARDIA -Laura Ravetto -Andrea Crippa -Stefano Candiani -Nicola Molteni -Giancarlo Giorgetti -Rebecca Frassini -Simona Bordonali -Silvana Comaroli -Andrea DaraTRENTINO ALTO ADIGE -Vanessa Cattoi -Sabrina AdamiVENETO -Giorgia Andreuzza -Dimitri Coin -Ingrid Bisa -Alberto Stefani -Massimo Bitonci -Lorenzo FontanaFRIULI VENEZIA GIULIA -Vannia Gava -Massimiliano ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 20 agosto 2022) caption id="attachment 287141" align="alignleft" width="150" Matteo Salvini/captionMentre altre forze del centrodestra stanno ancora limando le liste, laha diffuso quelle dei suoiche correranno per la coalizione nei collegi uninali. Questo l'elenco. UNINALI CAMERA, IDELLAPIEMONTE -Elena Maccanti -Alessandro Vigna -Alberto Luigi Gusmeroli -Riccardo MolinariLIGURIA -Edoardo RixiLOMBARDIA -Laura Ravetto -Andrea Crippa -Stefano Candiani -Nicola Molteni -Giancarlo Giorgetti -Rebecca Frassini -Simona Bordonali -Silvana Comaroli -Andrea DaraTRENTINO ALTO ADIGE -Vanessa Cattoi -Sabrina AdamiVENETO -Giorgia Andreuzza -Dimitri Coin -Ingrid Bisa -Alberto Stefani -Massimo Bitonci -Lorenzo FontanaFRIULI VENEZIA GIULIA -Vannia Gava -Massimiliano ...

