Elezioni, confronto Letta-Meloni il 22 settembre a Porta a Porta. Gli altri leader? “Interviste singole”. Calenda: “Violazione della parità di trattamento” (Di sabato 20 agosto 2022) Enrico Letta e Giorgia Meloni si confronteranno in tv giovedì 22 settembre in prima serata su Rai1. Il faccia a faccia tra la leader di Fratelli d’Italia e il segretario del Partito Democratico (senza i leader degli altri schieramenti), avverrà a tre giorni dal voto nello studio di “Porta a Porta” con Bruno Vespa nei panni di moderatore. La notizia è stata resa nota dal Corriere della Sera che ha annunciato anche un confronto precedente tra i due leader il 12 settembre, evento disponibile sul sito del quotidiano di via Solferino e condotto dal direttore Luciano Fontana. L’organizzazione dei due eventi è stata affidata agli staff: “Abbiamo ricevuto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 agosto 2022) Enricoe Giorgiasi confronteranno in tv giovedì 22in prima serata su Rai1. Il faccia a faccia tra ladi Fratelli d’Italia e il segretario del Partito Democratico (senza ideglischieramenti), avverrà a tre giorni dal voto nello studio di “” con Bruno Vespa nei panni di moderatore. La notizia è stata resa nota dal CorriereSera che ha annunciato anche unprecedente tra i dueil 12, evento disponibile sul sito del quotidiano di via Solferino e condotto dal direttore Luciano Fontana. L’organizzazione dei due eventi è stata affidata agli staff: “Abbiamo ricevuto ...

