Elezioni 2022 | Pravda contro Meloni | “Ha scelto strada per l’abisso”

(Di sabato 20 agosto 2022) (Adnkronos) – “La possibile nuova premier italiana Giorgiahalaper, anticipando che sarà una ferma atlantista e sostenitrice dell’Ucrainala Russia”, commenta il quotidiano russo online.ru. L’enfasi della leader di Fratelli d’Italia è dovuto anche al fatto che il suo compagno di coalizione, Matteo Salvini, è sospettato di aver “ucciso” il governo di Mario Draghi “su ordine di Vladimir Putin”. “L’ex euroscetticaora non osa esserlo e si comprende perché: nella situazione attuale dell’Unione Europea, non sarebbe in grado di definire un programma di coalizione né di qualificarsi per le”. Pertanto nega con coraggio i sospetti sull’assistenza russa e tace sulla sua posizione sull’immigrazione ...

Corriere della Sera

... nella situazione attuale dell'Unione Europea, non sarebbe in grado di definire un programma di coalizione né di qualificarsi per le. Quindi Giorgia Meloni nega coraggiosamente i sospetti di ...Il leader M5s replica al segretario Dem: "Basta illudersi che con Draghi 'sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno'" "Caro Enrico, possiamo anche illuderci che con Draghi 'sarà tre volte Natale e ... Elezioni politiche 2022, ultime notizie | Ministra Bonetti candidata a Roma con Calenda Le candidature di Azione e Italia Viva per il voto del 25 settembre: Bonoldi e Farioli correranno nei due collegi uninominali della Camera, Gadda capolista nel listino del proporzionale. C'è anche la ...Carlo Calenda e Matteo Renzi offrono un viaggio a Roma per i giovani organizzato e pagato dal governo, a patto che si vada per siti e non nei bar ...