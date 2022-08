“Ecco che fine ha fatto” : Ricordate Claudio Lippi grande stella della tv? Irriconoscibile oggi (Di sabato 20 agosto 2022) Un successo raggiunto intorno agli anni Novanta. Un volto che è stato fondamentale in quel periodo all’interno del panorama televisivo italiano. Ma oggi che fine ha fatto Claudio Lippi? Durante gli ultimi 30 anni la televisione è cambiata molto rispetto agli anni 90. Vi è stato un cambiamento costante e graduale, per il quale molti volti storici della televisione hanno dovuto adattarsi alla nuova situazione. Siamo arrivati al punto di vivere in una realtà in cui predominano i social network che ormai sono diventati un tutt’uno con il mondo televisivo. oggigiorno infatti le generazioni moderne trascorrono più tempo con uno smartphone in mano piuttosto che incollati allo schermo di un televisore. Anche i personaggi che hanno fatto la ... Leggi su ildemocratico (Di sabato 20 agosto 2022) Un successo raggiunto intorno agli anni Novanta. Un volto che è stato fondamentale in quel periodo all’interno del panorama televisivo italiano. Macheha? Durante gli ultimi 30 anni la televisione è cambiata molto rispetto agli anni 90. Vi è stato un cambiamento costante e graduale, per il quale molti volti storicitelevisione hanno dovuto adattarsi alla nuova situazione. Siamo arrivati al punto di vivere in una realtà in cui predominano i social network che ormai sono diventati un tutt’uno con il mondo televisivo.giorno infatti le generazioni moderne trascorrono più tempo con uno smartphone in mano piuttosto che incollati allo schermo di un televisore. Anche i personaggi che hannola ...

