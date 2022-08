È rimasta al potere soltanto sette anni. Ma ha suscitato curiosità, interesse, voci di complotti che non si sono mai spente (Di sabato 20 agosto 2022) In un mondo di narcisi, Elisabetta Rosaspina è la giornalista più schiva che conosco. sono decenni che la incontro in giro per il mondo, negli scontri di Gerusalemme e ai Giochi Olimpici, dopo la bomba islamista di Madrid e dopo il Bataclan, e ormai la conosco: se le fai un complimento per la dedizione e la cura con cui lavora, le dai un dispiacere. E quindi tocca addolorarla e scrivere che questo Enigma Evita. Storia della donna che ammaliò il mondo (Mondadori) è un gran bel libro, come lo era la sua biografia di Margaret Thatcher. Ma se la Lady di ferro è un personaggio ben saldo nella memoria di noi cinquantenni, Evita Perón appartiene all’era delle nostre nonne. Evita Perón, la storia Madonna l’ha portata al cinema. Ma chi era davvero Evita? La donna di cui Indro Montanelli diceva che «di tutto Perón poteva fare a meno fuorché di lei», tanto da tentare invano dopo ... Leggi su iodonna (Di sabato 20 agosto 2022) In un mondo di narcisi, Elisabetta Rosaspina è la giornalista più schiva che conosco.decenni che la incontro in giro per il mondo, negli scontri di Gerusalemme e ai Giochi Olimpici, dopo la bomba islamista di Madrid e dopo il Bataclan, e ormai la conosco: se le fai un complimento per la dedizione e la cura con cui lavora, le dai un dispiacere. E quindi tocca addolorarla e scrivere che questo Enigma Evita. Storia della donna che ammaliò il mondo (Mondadori) è un gran bel libro, come lo era la sua biografia di Margaret Thatcher. Ma se la Lady di ferro è un personaggio ben saldo nella memoria di noi cinquantenni, Evita Perón appartiene all’era delle nostre nonne. Evita Perón, la storia Madonna l’ha portata al cinema. Ma chi era davvero Evita? La donna di cui Indro Montanelli diceva che «di tutto Perón poteva fare a meno fuorché di lei», tanto da tentare invano dopo ...

GPTurchi : @EntropicBazaar @brotto_marco Non è così? Quando mai la 'classe subalterna' ha preso il potere ed è rimasta tale?… - Lucyintheseasky : @Giul_Granato @potere_alpopolo @giuliocavalli @unione_popolare Io ero rimasta ai diritti sociali per una società più giusta. - Melaion : @giulicitte52 @elio_vito Ok, la destra è rimasta a guardare? Finché non supererete la visone della politica come un… - FedericaSure : @kabara79 ?? Io sono rimasta sola da allora - e continuerò a restarci- per tare incolmabili. E lui lo sapeva. Ma ha… - LinoPolipo : @FPinofino @Niko_VI Perché Matteo e Company si sono fatti ingolosire dal potere,dal comando,nn come la Meloni che,… -