È arrivata a pesare 17 chili: la storia della ragazza che vive con una mela al giorno (Di sabato 20 agosto 2022) Una donna si è ridotta a pesare meno di 20 chili, lasciando i dottori inorriditi e con una reazione che ha fatto il giro del web. Una donna anoressica è arrivata a pesare 17 kg, un peso inimmaginabile per una persona adulta come lei, considerato che ha 26 anni. Ma è stato il commento del L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di sabato 20 agosto 2022) Una donna si è ridotta ameno di 20, lasciando i dottori inorriditi e con una reazione che ha fatto il giro del web. Una donna anoressica è17 kg, un peso inimmaginabile per una persona adulta come lei, considerato che ha 26 anni. Ma è stato il commento del L'articolo NewNotizie.it.

FabyMaves90 : La faccia di chi è arrivata a pesare 14,5kg a soli 4 mesi! ?? #AliceLaCriminale - FrancescaSante6 : @Giuly281 Ero arrivata a pesare 20 kg e davvero sembravo quasi un cadavere che camminava, in quel momento ho saputo… - stayshield : @amoutyourmoom @mai4abb -decisi di pesarmi e mi accorsi di essere arrivata a un peso troppo alto per la mia età e l… - lunepressure : Sono perfino arrivata a scrivere certe cose qui piuttosto che parlarne con qualcuno, perché se da una parte non vog… - Secco_McGregory : @alessiawithtwos Spiace anche a me, ma la vita ti porta sempre in direzioni che non avevi previsto. In ogni caso an… -