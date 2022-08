Droni ucraini colpiscono le navi russe in Crimea. Mosca accusa: 'Kiev adopera armi chimiche' (Di sabato 20 agosto 2022) - Un cambio di passo nel conflitto che conferma che l'Ucraina cerca il contrattacco. La Russia accusa gli avversari di aver utilizzato sostanze chimiche nella regione di ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 20 agosto 2022) - Un cambio di passo nel conflitto che conferma che l'Ucraina cerca il contrattacco. La Russiagli avversari di aver utilizzato sostanzenella regione di ...

repubblica : Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. Raid di droni ucraini in Crimea, attaccato quartier generale Flotta ru… - News24_it : Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. Raid di droni ucraini in Crimea, attaccato quartier generale Flotta ru… - mariosalis : RT @marangelo2005: @earlyonemornin @analiticamente1 X certo colpiti ieri sera: sistema di difesa aerea a Sebastopoli, il ponte di Crimea, E… - tempoweb : Drone kamikaze sul comando russo, i raid ucraini in #Crimea VIDEO #ucraina #russia #marnero #iltempoquotidiano… - guerino1988 : RT @mantovanimg: Nelle ultime 2 sere/notti gli ucraini hanno inviato droni nello spazio aereo della Crimea per saggiare la difesa contrarea… -