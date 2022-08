Donnexstrada | il progetto al femminile per donare serenità a chi non si sente sicura

(Di sabato 20 agosto 2022) “Torno da sola stasera, non metto la gonna”. “Tengo le chiavi in mano durante il tragitto”. “Posso chiamarti mentre torno?”. Sono frasi che ogni donna ha pronunciato almeno una volta nella vita, parole dette con il paradosso di una normalità pericolosa che non dovrebbe esistere. Frasi ritenute incomprensibili all’altro sesso, ma frutto di un quotidiano macchiato da aggressioni, commenti fastidiosi, occhiate sgradevoli. Le aggressioni sessuali Sono quasi 9 milioni le donne italiane ad aver subito un’aggressione sessuale almeno una volta nella vitaSecondo alcune ricerche Istat il 43,6% delle donne italiane, vale a dire circa 8,8 milioni, ha subito qualche forma di aggressione sessuale almeno una volta nella vita. Quelle più frequenti sono le molestie verbali (4,8 milioni), seguite dai pedinamenti (4 milioni) e infine dai cosiddetti ‘atti di esibizionismo’, cioè tutti quegli episodi di ...

