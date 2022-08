ilmessaggeroit : Dona rene alla madre affetta da malattia congenita: «Le avevo promesso di salvarle la vita» - blogLinkes : Giovane donna dona rene alla mamma per scongiurare dialisi - blogLinkes : Giovane donna dona rene alla mamma per scongiurare dialisi - MarcoCuoreazzur : Dona il rene alla madre: l'intervento eseguito con mini robot alla Federico II ECCELLENZE NAPOLETANE!!! - zazoomblog : Napoli Stefania dona una rene alla mamma: «Ho promesso di portarla a Parigi» - #Napoli #Stefania #mamma: #promesso… -

Figliaalla madre per evitarle la dialisi: 'Non volevo soffrisse come la nonna' Figliaalla mamma Protagoniste madre e figlia di Giugliano, assistite dall'equipe dell'azienda ...A raccontarlo è lei stessa: 'Nel 2015 dopo un'infezione ale febbre continua mamma aveva scoperto la sua malattia. Fino all'ultimo anno, quando c'è stato un peggioramento e si è reso necessario ...«L’ho fatto per salvarle la vita». Stefania Cinque, 34 anni tra un mese, spiega così il suo atto d’amore nei confronti della madre Patrizia Argenio, ...Anna (nome di fantasia per tutelarne la privacy), trentaquattro anni, napoletana, ricorda bene le lunghe sedute di dialisi a cui spesso accompagnava la nonna. Da qui la scelta di donare il rene a sua ...