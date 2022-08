Docenti non vaccinati tornano al lavoro, Giannelli: “Non sono preoccupato, darei più risalto ai milioni di studenti senza vaccino” (Di sabato 20 agosto 2022) "Il rientro a scuola per i Docenti non vaccinati era già previsto. Non sono preoccupato. C'è poi il fatto che il numero di Docenti non immunizzati è molto basso, sono poche migliaia. darei più risalto ancora ai milioni di studenti, soprattutto tra i 5 e i 15 anni, non ancora vaccinati". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 20 agosto 2022) "Il rientro a scuola per inonera già previsto. Non. C'è poi il fatto che il numero dinon immunizzati è molto basso,poche migliaia.piùancora aidi, soprattutto tra i 5 e i 15 anni, non ancora". L'articolo .

