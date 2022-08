Diretta Inter-Spezia 0-0: assedio nerazzurro, prima Lautaro poi Dimarco sbattono sul muro dei liguri (Di sabato 20 agosto 2022) La nuova Inter di Simone Inzaghi fa il suo esordio a San Siro in casa contro la Spezia alle 20.45. I nerazzurri nella prima giornata hanno battuto 2-1 il Lecce al Via del Mare all'ultimo istante... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 20 agosto 2022) La nuovadi Simone Inzaghi fa il suo esordio a San Siro in casa contro laalle 20.45. I nerazzurri nellagiornata hanno battuto 2-1 il Lecce al Via del Mare all'ultimo istante...

Inter : Mancano poche ore al primo match di campionato, in diretta su Twitch le ultime su #LecceInter ?? Entra in live ??… - Inter : Siamo live su Twitch ora! Tra poco qualche ospite ?? Non perderti la diretta, clicca qui ?? - Corriere : Inter-Spezia: Inzaghi sceglie Dimarco; Gotti con Agudelo e Nzola Diretta 0-0 - morristhetop : RT @spondainter: In diretta dallo stadio e dalla curva nord con i Ns. inviati. FORZA RAGAZZI!!! ???????? Seguiteci per gli aggiornamenti sul… - spondainter : In diretta dallo stadio e dalla curva nord con i Ns. inviati. FORZA RAGAZZI!!! ???????? Seguiteci per gli aggiornamen… -