Dimenticata la chiesa di Santa Maria Delle Grazie Il progetto consegnato nel 2008 e abbandonato

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 20 agosto 2022) di Anna Villani È tra le chiesette più antiche di Angri che necessita oggi di interventi immediati e urgenti. Un tempo, meta di agricoltori locali che affidavano il raccolto e la pace della casa. In seguito la zona si è urbanizzata e la capacità di capienza si rivelò insufficiente rispetto alle esigenze della nuova comunità religiosa che vide come primo parroco don Antonio Palombo. Fu necessario costruire una nuovache vide la luce con la direzione del parroco don Franco Alfano poi divenuto arcivescovo, prima nell’avellinese poi della curia di Castellammare – Sorrento. Con l’avvento del prestigioso complesso nell’area della 167 il precedente ed antichissimo riferimento religioso fu messo da parte in vista di una futura ristrutturazione. Cosa che non è purtroppo, accaduta. Eppure, il 1 dicembre della Diocesi di Nocera Inferiore – Sarno ...