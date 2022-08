Denise Esposito | amico di Gigi spiffera un segreto su di lei | “Detesta…”

(Di sabato 20 agosto 2022), com’è ormai noto, è la dolce metà diD’Alessio ma lei cela unche non tutti conoscono. Giovane e brillante,è la meravigliosa fidanzata del cantante partenopeo. Attualmente in vacanza, il settimanale Chi, poche settimane fa, l’ha paparazzata in Sardegna, in dolce compagnia del suo, il loro bambino nonché il figlio che quest’ultimo ha avuto da Anna Tatangelo.D’Alessio – AltranotiziaOrmai è consolidata la loro love – story ma c’è un, tenuto finora nascosto che la riguarda, pronto ad essere svelato proprio da undella coppia. Una verità inaspettata a cui nessuno riesce ancora a ...

infoitcultura : Gigi D'Alessio, 'cambia fidanzata': il retroscena dietro questa foto privata con Denise Esposito - ParliamoDiNews : Gigi D`Alessio e Denise Esposito, famoso giornalista rivela: `Gli ho detto di lasciarla..` #gigi #dalessio #denise… - ParliamoDiNews : Gigi D’Alessio, primo bacio con la giovanissima fidanzata Denise Esposito | Intrattenimento #annatatangelo… - GossipNews_it : Gigi D’Alessio pubblica la prima foto con la compagna Denise Esposito: baci a Mykonos - VanityFairIt : Come ci piace Gigi in versione romantica! -

Il direttore del giornale Novella 2000 pare che abbia parlato a Estate in diretta, svelando un retroscena su Gigi D'Alessio e. Roberto Alessi, il noto direttore del giornale Novella 2000 pare che sia stato ospite in questi giorni a Estate in diretta parlando di alcuni retroscena su Gigi D'Alessio. Quest'...Gigi D'Alessio e: la prima foto social dopo mesi di silenzio Gigi D'Alessio eormai fanno coppia fissa da tempo e non vogliono più nascondersi. Il cantante napoletano, archiviata la ...Il direttore del giornale Novella 2000 pare che abbia parlato a Estate in diretta, svelando un retroscena su Gigi D'Alessio e Denise Esposito. Roberto Alessi, il noto direttore del giornale Novella 20 ...I fan di D’Alessio hanno aspettato per quasi due anni che il cantante uscisse allo scoperto sui social: sono stati accontentati, dato che nella foto pubblicata bacia la Esposito 19 agosto 2022 a. a. a ...