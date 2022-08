Decine di topi morti in mare galleggiano tra i bagnanti: le immagini shock (Di sabato 20 agosto 2022) Decine di topi morti sono apparsi nelle acque di Coroglio, a poca distanza da Nisida, una piccola isola appartenente all'arcipelago delle isole Flegree, a Napoli. shock tra i bagnanti, rimasti senza parole davanti alla scena insolita. Qualcuno... Leggi su europa.today (Di sabato 20 agosto 2022)disono apparsi nelle acque di Coroglio, a poca distanza da Nisida, una piccola isola appartenente all'arcipelago delle isole Flegree, a Napoli.tra i, rimasti senza parole davanti alla scena insolita. Qualcuno...

