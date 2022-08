De Sciglio titolare a sinistra? L’ultima idea che sconvolge tutti (Di sabato 20 agosto 2022) Nell’undici della Juventus potrebbe esserci una sorpresa e stiamo parlando di De Sciglio possibile titolare a sinistra. Nella scorsa stagione abbiamo visto come uno dei problemi della Juventus fosse stato il ruolo del terzino sinistro; Alex Sandro ha confermato le difficoltà ed è stato protagonista di un clamoroso errore nella finale della Supercoppa contro l’Inter. Per quanto riguarda Pellegrini non ha dimostrato di poter essere un titolare per la corsia sinistra dei bianconeri; in questa sessione di mercato l’ex Roma è andato all’Eintracht e ora, per la stagione, bisogna fare attenzione a De Sciglio. AnsafotoIl campionato di Alex Sandro è iniziato nel migliore dei modi; il terzino brasiliano, contro il Sassuolo, ha offerto una buonissima prestazione fornendo l’assist per il gol di Di ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 20 agosto 2022) Nell’undici della Juventus potrebbe esserci una sorpresa e stiamo parlando di Depossibile. Nella scorsa stagione abbiamo visto come uno dei problemi della Juventus fosse stato il ruolo del terzino sinistro; Alex Sandro ha confermato le difficoltà ed è stato protagonista di un clamoroso errore nella finale della Supercoppa contro l’Inter. Per quanto riguarda Pellegrini non ha dimostrato di poter essere unper la corsiadei bianconeri; in questa sessione di mercato l’ex Roma è andato all’Eintracht e ora, per la stagione, bisogna fare attenzione a De. AnsafotoIl campionato di Alex Sandro è iniziato nel migliore dei modi; il terzino brasiliano, contro il Sassuolo, ha offerto una buonissima prestazione fornendo l’assist per il gol di Di ...

