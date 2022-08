Dazn: ecco gli ascolti della prima giornata di campionato (Di sabato 20 agosto 2022) Il posticipo di lunedì sera fra Juventus e Sassuolo è stata la partita più vista della prima giornata di campionato su Dazn Sono un totale di circa 3,7 milioni gli spettatori che su Dazn hanno visto (o hanno tentato di vedere) la prima giornata di Serie A. Così secondo il report di Auditel che, per la prima volta, ha rilevato i dati d’ascolto della piattaforma di streaming detentrice dei diritti Tv del nostro campionato. I dati non sono del tutto completi, perché mancano quelli delle applicazioni per Apple Tv e TelevisoriPanasonic, così come non sono disponibili quelli delle applicazioni per iOS relativi agli anticipi di sabato. Come da previsioni il posticipo di domenica sera fra la nuova Juventus e ... Leggi su tvzoom (Di sabato 20 agosto 2022) Il posticipo di lunedì sera fra Juventus e Sassuolo è stata la partita più vistadisuSono un totale di circa 3,7 milioni gli spettatori che suhanno visto (o hanno tentato di vedere) ladi Serie A. Così secondo il report di Auditel che, per lavolta, ha rilevato i dati d’ascoltopiattaforma di streaming detentrice dei diritti Tv del nostro. I dati non sono del tutto completi, perché mancano quelli delle applicazioni per Apple Tv e TelevisoriPanasonic, così come non sono disponibili quelli delle applicazioni per iOS relativi agli anticipi di sabato. Come da previsioni il posticipo di domenica sera fra la nuova Juventus e ...

tvzoomitalia : #Dazn: ecco gli #ascolti della prima giornata di campionato - moneypuntoit : ?? Dazn, in arrivo rimborsi automatici e raddoppiati per i disservizi: ecco come funzionano ?? - pccpla : RT @CalcioFinanza: #DAZN, ufficiale il rimborso automatico dopo i disservizi. Cifra più alta del previsto, ecco quando arriverà l'indennizz… - pccpla : RT @CalcioFinanza: Ufficiale il rimborso per i disservizi #DAZN: ecco come e quando ottenerlo e le modalità di erogazione - novasocialnews : Dazn, dopo problemi ecco rimborso diretto e in regalo una giornata di campionato -