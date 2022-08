Dayane Mello e Rosalinda Cannavò | c’eravamo tanto amate | La brasiliana mette un punto

Leggi su periodicoitaliano

(Di sabato 20 agosto 2022) Tra i tanti rapporti nati all’interno della Casa del Grande Fratello VIP, uno dei più famosi (e tormentati) è senza dubbio quello tra. Le due ex gieffine instaurarono un legame fortissimo nella Casa più spiata d’Italia,che in alcuni momenti è parso potesse sfociare anche in qualcosa di più di una semplice amicizia. Tuttavia, con il passare del tempo, il loro rapporto è andato progressivamente spegnendosi. Da quando entrambe hanno terminato l’esperienza nel celebre reality le rispettive strade sono state molto diverse.è tornata a parlare didopotempo. In un’intervista al settimanale Mio, la modellasi sofferma sul ...