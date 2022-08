Dalla Francia – Trasferimenti: Eric Bailly (Manchester United) si avvicina all’OM (Di sabato 20 agosto 2022) 2022-08-19 23:57:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da L’Équipe: La dirigenza del Marsiglia continua ad andare avanti sul caso del difensore centrale ivoriano del Manchester United Eric Bailly, 28 anni. Ha posto le basi per un mutuo pagante con opzione di riscatto, una somma di circa 10 milioni di euro. Questa opzione sarà legata a diversi scenari, alla qualificazione alla prossima Champions League o ad un certo numero di partite raggiunte. Il club continua a negoziare il sotto contratto con l’entourage del giocatore, molto interessato alla sfida del Marsiglia, anche se è ancora seguito da diversi club europei. Ancora allo studio lo scambio Ünder-Malinovski Inoltre, è ancora allo studio lo scambio tra Cengiz Ünder e ... Leggi su justcalcio (Di sabato 20 agosto 2022) 2022-08-19 23:57:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da L’Équipe: La dirigenza del Marsiglia continua ad andare avanti sul caso del difensore centrale ivoriano del, 28 anni. Ha posto le basi per un mutuo pagante con opzione di riscatto, una somma di circa 10 milioni di euro. Questa opzione sarà legata a diversi scenari, alla qualificazione alla prossima Champions League o ad un certo numero di partite raggiunte. Il club continua a negoziare il sotto contratto con l’entourage del giocatore, molto interessato alla sfida del Marsiglia, anche se è ancora seguito da diversi club europei. Ancora allo studio lo scambio Ünder-Malinovski Inoltre, è ancora allo studio lo scambio tra Cengiz Ünder e ...

