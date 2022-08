Dalla Francia – Navas ha scelto Napoli, ultimi giorni da giocatore del Psg (Di sabato 20 agosto 2022) Keylor Navas ha deciso di giocare con il Napoli nella stagione 2022/23 la notizia viene data da le10sport. Il giocatore costaricano di 35 anni è stato retrocesso come secondo portiere per la volontà del Psg di puntare su Donnarumma che ha 23 anni. Secondo il portale francese proprio questa competizione ha spinto Navas ad accettare il trasferimento in Serie A dove lo attende Luciano Spalletti che avrebbe tenuto volentieri Ospina, ma che ora può arrivare un altro portiere di grande esperienza e tecnica. Fabian e Navas: Psg e Napoli verso l’accordo In queste ore si sta lavorando per chiudere l’accordo con il portiere costaricano. Navas al Napoli può arrivare la prossima settimana, c’è grandissima fiducia sulla buona conclusione dell’operazione. Già da ... Leggi su napolipiu (Di sabato 20 agosto 2022) Keylorha deciso di giocare con ilnella stagione 2022/23 la notizia viene data da le10sport. Ilcostaricano di 35 anni è stato retrocesso come secondo portiere per la volontà del Psg di puntare su Donnarumma che ha 23 anni. Secondo il portale francese proprio questa competizione ha spintoad accettare il trasferimento in Serie A dove lo attende Luciano Spalletti che avrebbe tenuto volentieri Ospina, ma che ora può arrivare un altro portiere di grande esperienza e tecnica. Fabian e: Psg everso l’accordo In queste ore si sta lavorando per chiudere l’accordo con il portiere costaricano.alpuò arrivare la prossima settimana, c’è grandissima fiducia sulla buona conclusione dell’operazione. Già da ...

