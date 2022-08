Da Parigi – Trasferimenti: corteggiato dal Nizza, Cavani punterebbe al Valencia (Di sabato 20 agosto 2022) 2022-08-20 18:51:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta L’Équipe: Un ritorno di Edinson Cavani in Ligue 1 sembra sempre più complicato. Mentre il Nizza sperava di convincere l’ex centravanti del PSG a impegnarsi in Costa Azzurra, è il Valencia ad avere i favori del nazionale uruguaiano. Se il suo agente è stato di recente nel sud della Francia per discutere con la dirigenza del Nizza e scoprire qualcosa in più sul progetto del club, Cavani (35), giunto in scadenza di contratto con il Manchester United, non sarebbe indifferente a un Esperienza spagnola. Il Villarreal, allenato da Unaï Emery, lo vuole ardentemente ma il Matador potrebbe impegnarsi qualche chilometro più a sud. Il Valencia CF, guidato da Gennaro ... Leggi su justcalcio (Di sabato 20 agosto 2022) 2022-08-20 18:51:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta L’Équipe: Un ritorno di Edinsonin Ligue 1 sembra sempre più complicato. Mentre ilsperava di convincere l’ex centravanti del PSG a impegnarsi in Costa Azzurra, è ilad avere i favori del nazionale uruguaiano. Se il suo agente è stato di recente nel sud della Francia per discutere con la dirigenza dele scoprire qualcosa in più sul progetto del club,(35), giunto in scadenza di contratto con il Manchester United, non sarebbe indifferente a un Esperienza spagnola. Il Villarreal, allenato da Unaï Emery, lo vuole ardentemente ma il Matador potrebbe impegnarsi qualche chilometro più a sud. IlCF, guidato da Gennaro ...

