Da Milano a Spa-Francorchamps - Viaggiare in elettrico destate con una Fiat 500 per l' Europa

Leggi su quattroruote

(Di sabato 20 agosto 2022) Batterie da più di 100 kWh, ricariche ultraveloci a oltre 200 kW e autonomie nell'ordine dei 600 km. Andare lontano con un'elettrica nel 2022 non è più un'avventura, vero, ma a patto di spendere molto in fase di acquisto: i pacchi batterie sono costosi e all'aumentare della loro capacità sale il prezzo di listino. Di Ev oggi sul mercato non ne mancano e alle grandi Suv e berline si sono affiancate citycar che hanno il compito di portare la mobilità elettrica nelle città con dimensioni ridotte e prezzi un po' più accessibili. Vetture, per molti, da intendere come seconda auto, ma cosa succede se per qualche motivo ci si trovasse costretti a utilizzare proprio quella seconda macchina per andare in vacanza? In occasione del test sul tracciato di Spa-della Pagani Huayra R, abbiamo deciso di raggiungere l'iconico tracciato di Formula 1 con la ...