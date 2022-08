Da Ken umano a Barbie, Jessica Alves confessa: “Cerco un uomo italiano con cui avere un figlio” (Di sabato 20 agosto 2022) Una storia incredibile quella di Rodrigo Alves, il famoso Ken umano di origini inglesi e brasiliane che ha ora definitivamente completato la sua trasformazione nella bambola più famosa al mondo: la Barbie. Jessica Alves: la Barbie vivente Oggi la 39enne, vista spesso dagli italiani in tv soprattutto nel salotto di Barbara d’Urso, si fa chiamare infatti Jessica Alves. Una passione davvero forte quella per i personaggi del mondo Barbie: prima Ken, l’impareggiabile ragazzo del liceo che gioca a Football e ha tutte le ragazze ai suoi piedi, e poi la bionda ossigenata più famosa al mondo. Leggi anche: Rodrigo Alves: chi è, età, interventi e curiosità sul “Ken umano”- “Barbie” Un sogno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 20 agosto 2022) Una storia incredibile quella di Rodrigo, il famoso Kendi origini inglesi e brasiliane che ha ora definitivamente completato la sua trasformazione nella bambola più famosa al mondo: la: lavivente Oggi la 39enne, vista spesso dagli italiani in tv soprattutto nel salotto di Barbara d’Urso, si fa chiamare infatti. Una passione davvero forte quella per i personaggi del mondo: prima Ken, l’impareggiabile ragazzo del liceo che gioca a Football e ha tutte le ragazze ai suoi piedi, e poi la bionda ossigenata più famosa al mondo. Leggi anche: Rodrigo: chi è, età, interventi e curiosità sul “Ken”- “” Un sogno ...

