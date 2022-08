Cultura, un podcast per raccontare le donne che si prendono cura delle opere d'arte - Cultura (Di sabato 20 agosto 2022) La seconda delle otto puntate è dedicata a Ludovica Nicolai, la restauratrice che ha restituito al Cosimo de' Medici al Bargello a Firenze i suoi occhi di ... Leggi su lanazione (Di sabato 20 agosto 2022) La secondaotto puntate è dedicata a Ludovica Nicolai, la restauratrice che ha restituito al Cosimo de' Medici al Bargello a Firenze i suoi occhi di ...

ilGiunco : ?? Nuovo Podcast! 'Le NEWS da non perdere in Maremma - Sabato 20 agosto 2022' su @Spreaker #amiata #argentario… - ArtRadiost : Dalle 10, su - VicenzaInLirica : ?? appuntamento oggi su RSI radiotelevisione svizzera Rete Due alle ore 13.30?? Per la trasmissione Ridotto dell’Ope… - RadioSubasio : Design e funzionalità… come nasce un’auto elettrica? Scoprilo con #AndreaGaleazzi e #ValeriaOliveri nel nuovo podca… - rete_italia_au : PODCAST | 'Insieme a Poni' Notizie, cultura e curiosità dall’Australia con Poni Poselli - Vendor's advocate Fiona… -