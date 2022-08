Crolla sotto il peso dei suoi tweet la candidatura di La Regina: il capolista Pd in Basilicata annuncia un passo indietro (Di sabato 20 agosto 2022) La notizia comincia a circolare dopo la mezzanotte, in contemporanea col sigillo messo da Raffaele La Regina al suo profilo Twitter. Il giovane capolista del Pd in Basilicata fa un passo indietro. L’ondata di prese di posizione che lui stesso aveva postato sul social network gli si è rovesciata addosso per tutta la giornata. Prima erano stati i tweet su Israele occupante illegale e violento di Gerusalemme che avevano originato un’ondata tale di reazioni negative da costringere La Regina a una solenne dichiarazione (imposta da Letta) di allineamento alle ragioni dello stato ebraico, il segretario del Partito Democratico aveva appena provato a dire «incidente chiuso, quindi» che la pesca miracolosa nella produzione Twitter di La Regina riportava a galla ... Leggi su open.online (Di sabato 20 agosto 2022) La notizia comincia a circolare dopo la mezzanotte, in contemporanea col sigillo messo da Raffaele Laal suo profilo Twitter. Il giovanedel Pd infa un. L’ondata di prese di posizione che lui stesso aveva postato sul social network gli si è rovesciata addosso per tutta la giornata. Prima erano stati isu Israele occupante illegale e violento di Gerusalemme che avevano originato un’ondata tale di reazioni negative da costringere Laa una solenne dichiarazione (imposta da Letta) di allineamento alle ragioni dello stato ebraico, il segretario del Partito Democratico aveva appena provato a dire «incidente chiuso, quindi» che la pesca miracolosa nella produzione Twitter di Lariportava a galla ...

