Crisanti non riesce a stare zitto, ne spara un’altra. La replica: «È l’esperto di zanzare del Pd» (Di sabato 20 agosto 2022) l’esperto di zanzare, come soprannominato dal virologo internazionale Giorgio Palù, continua a straparlare. Andrea Crisanti, da quando il Pd l’ha candidato, sta sempre con la calcolatrice in mano. E puntualmente la spara grossa. Aveva detto che con Salvini a gestire il Covid ci sarebbero stati 300mila morti. Dopo poco più di ventiquattr’ore, si corregge e aumenta la cifra: «Sarebbero stati più di 300mila», dice a “In Onda” su La7. . «I modelli matematici sono chiari. Senza il lockdown avremmo avuto il doppio dei morti. E se le misure si fossero applicate una settimana prima, sarebbero state di meno». Dopo Salvini, anche Renzi nel mirino di Crisanti LEGGI ANCHE Crisanti, gaffe sui morti per Covid: "Con Salvini sarebbero stati 300mila in più". Dimentica gli aperitivi di ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 20 agosto 2022)di, come soprannominato dal virologo internazionale Giorgio Palù, continua a straparlare. Andrea, da quando il Pd l’ha candidato, sta sempre con la calcolatrice in mano. E puntualmente lagrossa. Aveva detto che con Salvini a gestire il Covid ci sarebbero stati 300mila morti. Dopo poco più di ventiquattr’ore, si corregge e aumenta la cifra: «Sarebbero stati più di 300mila», dice a “In Onda” su La7. . «I modelli matematici sono chiari. Senza il lockdown avremmo avuto il doppio dei morti. E se le misure si fossero applicate una settimana prima, sarebbero state di meno». Dopo Salvini, anche Renzi nel mirino diLEGGI ANCHE, gaffe sui morti per Covid: "Con Salvini sarebbero stati 300mila in più". Dimentica gli aperitivi di ...

AlexBazzaro : Un altro paio di dichiarazioni deliranti di #Crisanti e #credo non servirà nemmeno più fare campagna elettorale. Basterà mandarlo in loop. - pdnetwork : “Gli errori di valutazione di #Salvini sono tantissimi. Non solo sul #COVID. Pensate ai rapporti che ha avuto con… - marcodimaio : Il prof. #Crisanti non si aspettava una discussione sul COVID. Ma vorrei chiedere a lui e a chi lo ha voluto mett… - CristianoLomon1 : @AlexFondi @matteograndi @elevisconti @CrisantiEuropa Perché state forse dimenticando la frase di Renzi “con Crisan… - Vito_Cipolla : RT @SecolodItalia1: Crisanti non riesce a stare zitto, ne spara un’altra. La replica: «È l’esperto di zanzare del Pd» -