Criminali, furti, saccheggi: inchiesta choc sulla Legione di Zelensky

Non si placano le tensioni del conflitto tra Russia ed Ucraina. Questa volta, protagonista è l'indagine portata avanti dal quotidiano più importante della capitale del Paese invaso: The Kyiv Independent. Da giorni, il quotidiano sta cercando di far luce su un presunto abuso di potere di un'ala della Legione Internazionale, costituita da soli combattenti stranieri in un'ottica anti-russa, sponsorizzata dal presidente Zelensky e dal ministro Kuleba. E che sarebbe additata di abusi, furti, missioni suicide, nonché molestie sessuali, soprattutto da parte della leadership del gruppo militare.

L'inchiesta del Kyiv Independent

Nel pezzo, il quotidiano ucraino riporta numerose testimonianze, di cui una di un ufficiale brasiliano, giunto nel territorio invaso proprio per sostenere la causa ucraina, ma che avrebbe affermato ai ...

