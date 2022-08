Crimea: Kiev attacca navi e obiettivi russi con droni. Mosca denuncia uso agenti chimici contro i suoi soldati (Di sabato 20 agosto 2022) Altri attacchi di droni contro obiettivi russi sono stati segnalati in Crimea e in altre parti occupate dell'Ucraina, secondo quanto scrive la Bbc. Mentre Mosca denuncia che l'esercito ucraino ha usato agenti chimici contro le truppe russe L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 20 agosto 2022) Altri attacchi disono stati segnalati ine in altre parti occupate dell'Ucraina, secondo quanto scrive la Bbc. Mentreche l'esercito ucraino ha usatole truppe russe L'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzePost : Crimea: Kiev attacca navi e obiettivi russi con droni. Mosca denuncia uso agenti chimici contro i suoi soldati - zav_news : ???? #Ucraina, nuovo attacco di Kiev con i droni ad un base russa in #Crimea: colpito il quartier generale della flot… - MediasetTgcom24 : Nuovi attacchi di Kiev contro la flotta russa in Crimea #donbass #papa #popasna #angelus #ucraina #zelensky… - News24_it : Guerra Russia-Ucraina, raid di Kiev in Crimea con i droni. Mosca: “Attacco con armi chimiche”. Cina compra te… - La… - Giornaleditalia : Ucraina, raid di droni di Kiev in Crimea: 'Colpito quartier generale della flotta del Mar Nero' -