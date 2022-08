Covid oggi Sicilia | 1 930 contagi e 7 morti | bollettino 20 agosto

(Di sabato 20 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 1.930 i nuovida Coronavirus, 202022 in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri sono stati registrati 7, ma solo uno è di ieri e gli altri sono dei giorni precedenti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 11.810 tamponi, tra molecolari e antigenici. In un solo giorno i guariti sono stati 6.143. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 573, mentre si trovano in terapia intensiva 31 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 348 a Palermo, 321 a Catania, 311 a Messina, 123 a Ragusa, 178 a Trapani, 184 a Siracusa, 109 a Caltanissetta, 215 ad Agrigento e 141 a Enna. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

