(Di sabato 20 agosto 2022). Siamo quasi giunti alla fine di questa torrida estate che non ha mancato di suscitare qualche preoccupazione sul territorio, tra incendi, siccità ed emergenze climatiche. Ma con la fine dell’estate si avvicina nuovamente anche lo spettro dell’autunno, con una eventuale risalita dei. Ecco perché continua senza sosta il monitoraggio giorno per giorno: di seguito il bollettino aggiornato per, sabato 20 agosto. Leggi anche: Roma, il progetto del Bambino Gesù nei campi rom: «Effettuate 700 vaccinazioni antifino ad, il bollettino per20 agosto Ecco il bollettino aggiornato per, sabato 20 agosto, direttamente dagli uffici della Regione, ...

pdnetwork : “Gli errori di valutazione di #Salvini sono tantissimi. Non solo sul #COVID. Pensate ai rapporti che ha avuto con… - ladyonorato : OGGI, dopo più di 2 anni, ci dice che ha sempre curato il Covid con l’aspirina. Quando sostenevo in tv, dal 2021, c… - fanpage : Il dato emerge dal report settimanale esteso dell’Iss, pubblicato oggi - infoitinterno : Bollettino Covid Emilia Romagna oggi 19 agosto 2022: 2 - CorriereCitta : Covid, oggi nel Lazio 1.757 nuovi casi e 4 decessi: rapporto al 15,2% -

Sky Tg24

... Paolo Gentiloni , ha riconosciuto che 'la Grecia chiudeun capitolo difficile della sua lunga ... dato che questo periodo è stato segnato da due gravi shock esterni: la pandemia di- 19 e l' ...Sono 1.757 i nuovi contagi da coronavirus20 agosto 2022 nel Lazio, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino- 19 della Regione. Si registrano altri 4 decessi. Sono 711 i ricoverati ( - 12), 41 le terapie intensive ( - 2) e +6. Covid, le news. Ministero Istruzione: "Professori no vax possono tornare in aula" Covid, a Parma sono avvenuti due degli otto decessi registrati in Emilia-Romagna: si tratta di una 63enne e di un 79enne. I nuovi contagiati in provincia sono 180; in tutta la regione sono 1.744 (il 1 ...Covid, Lazio. Siamo quasi giunti alla fine di questa torrida estate che non ha mancato di suscitare qualche preoccupazione sul territorio, tra incendi, siccità ed emergenze climatiche. Ma con la fine ...