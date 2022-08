Covid oggi Italia, 24.394 contagi e 88 morti: bollettino 20 agosto (Di sabato 20 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 24.394 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 20 agosto 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 88 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati 164.804 i tamponi processati con un tasso di positività al 14,8%. Scende il numero dei pazienti in terapia intensiva, che sono quattro in meno di ieri e 256 in totale e calano anche i ricoveri ordinari, 254 in meno e 6.528 in totale. I DATI DALLE REGIONI LAZIO – Sono 1.757 i nuovi contagi da coronavirus oggi 20 agosto 2022 nel Lazio, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della ... Leggi su italiasera (Di sabato 20 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 24.394 i nuovida Coronavirus in, 202022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 88. Nelle ultime 24 ore sono stati 164.804 i tamponi processati con un tasso di positività al 14,8%. Scende il numero dei pazienti in terapia intensiva, che sono quattro in meno di ieri e 256 in totale e calano anche i ricoveri ordinari, 254 in meno e 6.528 in totale. I DATI DALLE REGIONI LAZIO – Sono 1.757 i nuovida coronavirus202022 nel Lazio, secondo dati e numeri dell’ultimo-19 della ...

