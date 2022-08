Covid, morti anche in estate: ci vuole la quarta dose? (Di sabato 20 agosto 2022) di Paolo Becchi e Giovanni Zibordi Ferragosto è un momento di relax, anche se siamo già in campagna elettorale e allora il problema sono le liste del Pd, il fascismo di FdI e il filoputismo della Lega mentre problemi come inflazione più alta degli ultimi 40 anni, crisi energetica senza precedenti, crisi demografica pure senza precedenti e declino economico che accelera non interessano a nessuno o comunque non fanno notizia. I mercati finanziari, guidati da quello Usa, sono migliorati in luglio e agosto e come si sa per i media e i politici l’unica vera crisi è quella finanziaria o bancaria. Se gli italiani lentamente si estinguono e le aziende italiane ricominciano a chiudere perché pagano 10 volte il gas e l’elettricità, ma i mercati finanziari non scendono, una cosa bilancia l’altra. E tutto va bene. anche il fatto che, misteriosamente, il virus ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 20 agosto 2022) di Paolo Becchi e Giovanni Zibordi Ferragosto è un momento di relax,se siamo già in campagna elettorale e allora il problema sono le liste del Pd, il fascismo di FdI e il filoputismo della Lega mentre problemi come inflazione più alta degli ultimi 40 anni, crisi energetica senza precedenti, crisi demografica pure senza precedenti e declino economico che accelera non interessano a nessuno o comunque non fanno notizia. I mercati finanziari, guidati da quello Usa, sono migliorati in luglio e agosto e come si sa per i media e i politici l’unica vera crisi è quella finanziaria o bancaria. Se gli italiani lentamente si estinguono e le aziende italiane ricominciano a chiudere perché pagano 10 volte il gas e l’elettricità, ma i mercati finanziari non scendono, una cosa bilancia l’altra. E tutto va bene.il fatto che, misteriosamente, il virus ...

RobertoBurioni : Ieri altri 147 morti per COVID. Amici farmacisti mi raccontano di abbondanti prescrizioni di azitromicina (un antib… - LaVeritaWeb : Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi «I lockdown fanno più morti». Da noi li minacciano ancora I media inglesi riflet… - NicolaPorro : ?? Dato #mortalità troppo alto? Qualcosa non torna secondo l’esperto di sanità pubblica???? - 73rv : RT @OrtigiaP: EVITATE LE CORSE PER IL SIERO CONTRO IL VAIOLO DELLE SCIMMIE:non impedisce il contagio, non previene ed è un flop come quello… - be_free_all : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi «I lockdown fanno più morti». Da noi li minacciano ancora I media inglesi riflettono su… -