Covid | le news Tasso al 15 5% Rezza | Calano gli indici | ma il virus circola LIVE

(Di sabato 20 agosto 2022) Dall'ultimo report dell'Iss emerge che nel mese di luglio gli ingressi in terapia intensiva sono stati 4 volte superiori tra i non vaccinati, rispetto a coloro che hanno somministrato la dose booster. Sono in lieve calo le reinfezioni, ora al 12,94%. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 24.691 nuovi contagi, le vittime sono 124. "Richiamo alla prudenza in presenza di grandi aggregazioni e al senso di responsabilità individuale" ha detto il direttore Prevenzione del ministero della Salute

Agenzia_Italia : Fu una 'risposta immunitaria esagerata' a provocare la morte del militare di Augusta per un 'arresto irreversibile… - HuffPostItalia : Andrea Crisanti: 'Con Salvini al governo avremmo avuto 300 mila vittime di Covid' - AlbertoBagnai : C’era un parlamentare che ne aveva già parlato, non smentito da alcuno. Sicuramente era uno di quei partiti coraggi… - greenpassnews : L'isteria infinita del COVID in Cina è un oscuro esperimento di condizionamento sociale - - _Jena_Plissken_ : RT @gr_grim: Intanto, all'estero si comincia ad arrivare alla verità \\ (La prima parte, ovvero gli effetti del #lockdown. Manca ancora la… -

... Dis - Coll; beneficiari di disoccupazione agricola e ex indennità2021; titolari di rapporti ... Altresull'argomento: Tassazione bonus 200 ora e in 730 2023 o dichiarazione dei redditi del ...Bollettino vaccinioggi 20 agosto/ +20mila dosi. E il secondo booster... Topi morti in mare a Nisida: l'annuncio di Borrelli I topi morti in mare a Nisida , in mezzo ad altri rifiuti di ogni ...L’estate 2022 incorona la Puglia, regina del turismo italiano, meta tra le più ricercate al mondo. «Il bilancio, parziale, è molto positivo – dichiara alla Gazzetta l’assessore regionale al ramo, Gian ...Il ministero ha chiarito che le disposizioni per l'emergenza Covid non saranno prorogate per il nuovo anno scolastico. Niente dad in caso di positivi in classe e mascherine solo per gli alunni a risch ...